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C’è un nuovo Paperone nel Palermitano, vinti 2 milioni di euro a Carini

di Redazione Web
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C'è un nuovo Paperone nel Palermitano, vinti 2 milioni di euro a Carini

A Carini, in provincia di Palermo, un Gratta e Vinci da appena 10 euro si è trasformato in una vincita record da 2 milioni di euro. Il colpo fortunato porta la firma della serie “New Bonus Tutto per Tutto” e, secondo quanto riportato da Agimeg, l’agenzia di stampa specializzata nel settore dei giochi, il tagliando vincente è stato acquistato in una tabaccheria del paese.

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Il biglietto premiato è stato venduto presso il Tabacchi D’Amico, al bivio Foresta, lungo la statale 113. Da qui la notizia si è diffusa rapidamente tra gli abitanti della zona, alimentando curiosità e ipotesi su chi possa nascondersi dietro la fortuna improvvisa.

Come da prassi in questi casi, il nome del vincitore non è stato reso noto e con ogni probabilità resterà riservato. Resta però il dato di fatto: nel Palermitano qualcuno ha visto la propria vita cambiare in pochi secondi, grattando un tagliando dal costo di soli 10 euro.

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