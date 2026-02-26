Economia&Lavoro

La Sicilia conquista l’India: le eccellenze agroalimentari sbarcano al Sial di Mumbai

La Regione Siciliana porta le imprese agroalimentari a Sial India 2025 a Mumbai: nuovi mercati e Made in Sicily nel mondo
di Redazione Web
La Sicilia guarda con decisione ai mercati asiatici e rafforza il proprio percorso di internazionalizzazione. Il dipartimento delle Attività produttive della Regione Siciliana promuove una missione imprenditoriale in occasione della 7ª edizione di Sial India, in programma dal 10 al 12 aprile al Jio World Convention Centre di Mumbai. Si tratta di uno degli appuntamenti più rilevanti per il settore food & beverage.

«È il momento di allargare l’orizzonte della ricerca di nuovi mercati per le nostre imprese. L’Asia – dice l’assessore Edy Tamajo – rappresenta una leva fondamentale per la crescita del commercio dei nostri prodotti. Anche alla luce delle nuove dinamiche commerciali internazionali e dei dazi introdotti dagli Stati Uniti, diventa essenziale diversificare e investire in mercati ad alto potenziale come l’India. Sial India è una straordinaria occasione per far conoscere le nostre eccellenze, costruire nuove relazioni commerciali e rafforzare la presenza del Made in Sicily nel mondo. Come Regione stiamo accompagnando le imprese in questo percorso con strumenti concreti e una visione strategica chiara» .

Da quest’anno, Sial Delhi e Sial Mumbai si uniscono in un unico grande evento: nasce Sial India, destinato a diventare il punto di riferimento per l’agroalimentare nel subcontinente indiano. Un format rinnovato che offre alle imprese un accesso diretto a un mercato in forte espansione e a nuove rotte commerciali verso Asia e Medio Oriente.

«Il governo Schifani – conclude Tamajo – sostiene la partecipazione delle aziende del territorio per valorizzare le eccellenze agroalimentari e rafforzare il posizionamento del Made in Sicily sui mercati globali, anche grazie al supporto di partner territoriali come il Gal Pesca Approdo di Ulisse».

Il Sial India fa parte del Piano fieristico approvato nelle scorse settimane. Il decreto, con l’elenco delle manifestazioni e l’avviso a manifestare interesse destinato alle imprese, è consultabile a questo link

