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Tragedia a Palermo, 19enne trovato morto in un capannone

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un ragazzo di 19 anni è stato trovato senza vita all’interno di un capannone abbandonato in via Danimarca, a Palermo, al civico 54, di fronte al liceo scientifico Galilei. Il giovane era oggetto di ricerche da parte della Polizia di Stato, che aveva richiesto il supporto dei vigili del fuoco per le operazioni all’interno della struttura.

Le ricerche e il ritrovamento

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Sul posto sono intervenuti i pompieri insieme agli agenti della Polizia di Stato, impegnati nella ricerca del diciannovenne. Proprio all’interno del capannone dismesso, nel capoluogo siciliano, gli operatori hanno individuato il corpo del giovane, già privo di vita.

I soccorsi e gli accertamenti

Sul luogo del ritrovamento è giunto anche il personale sanitario del 118, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: il medico intervenuto ha potuto solo dichiararne il decesso. Le autorità hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire le cause della morte e stabilire se vi siano eventuali responsabilità legate a quanto accaduto.

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