Lite finita a coltellate: ferito un giovane di 25 anni nel Palermitano

Un 25enne di Bagheria è stato ferito con un’arma da taglio nella tarda serata di ieri, nei pressi di via Bernardo Mattarella. Il giovane ha riportato una lesione alla spalla sinistra ed è stato soccorso e medicato sul posto.

Stando alle prime informazioni raccolte, l’aggressione si sarebbe verificata intorno alle 23, al termine di una rissa che avrebbe coinvolto più persone. Sul luogo è giunta un’ambulanza per prestare le prime cure al ferito, le cui condizioni non destano particolare preoccupazione.

I Carabinieri hanno aperto un’indagine per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e individuare quanti abbiano partecipato allo scontro. Secondo quanto finora emerso, sarebbero almeno due le persone coinvolte nella colluttazione, ma resta da chiarire chi materialmente abbia colpito il 25enne e per quale motivo sia scoppiata la lite.

Gli investigatori non hanno ancora reso noti elementi ufficiali sul movente né sull’identità degli aggressori. Le verifiche in corso dovranno stabilire se il fendente sia stato il culmine di un diverbio improvviso o se vi fossero tensioni precedenti tra i soggetti coinvolti.