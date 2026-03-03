Terrore a Palermo, studente fermato e rapinato con un coltello mentre torna a casa

Rapina a mano armata a Palermo: uno studente di 19 anni è stato aggredito e derubato in via Archimede da due uomini che lo hanno fermato con la scusa di chiedergli dei soldi, per poi tirare fuori un coltello e minacciarlo apertamente.

I due lo hanno immobilizzato, hanno squarciato il giubbotto per frugare nelle tasche e si sono impossessati del suo smartphone, per poi darsi alla fuga. A rendere ancora più amara la serata del ragazzo, il fatto di aver dovuto chiedere aiuto a un passante per riuscire a tornare a casa.

Il giovane ha sporto denuncia al commissariato di polizia Libertà, dove ha ricostruito l’intera sequenza davanti agli agenti. Le indagini sono in corso per risalire all’identità dei responsabili.