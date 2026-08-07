Cronaca

Palermo, blitz armato in un centro scommesse: rapinati 5mila euro

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Volto nascosto dai caschi e pistola in pugno: due malviventi hanno fatto irruzione in un punto Sisal di via Regione Siciliana, a Palermo, costringendo il personale ad aprire la cassaforte e a consegnare l’incasso, poi si sono dileguati in pochi istanti.

Il colpo è andato in scena all’interno dell’agenzia di scommesse, dove i due uomini, con il capo protetto da caschi integrali, sono entrati minacciando i presenti con le armi. Puntando la pistola contro i dipendenti, li hanno obbligati a spalancare la cassaforte, da cui hanno prelevato circa 5mila euro in contanti.

Portato via il denaro, la coppia di rapinatori ha guadagnato rapidamente l’uscita, dileguandosi tra le vie della zona. Solo dopo la fuga il personale del centro scommesse ha potuto dare l’allarme, chiamando le forze dell’ordine.

Sul caso indagano i carabinieri del Radiomobile insieme ai colleghi della stazione di Mezzomonreale, che hanno già acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nel locale e nelle strade circostanti. Le immagini, ora al setaccio degli investigatori, potrebbero rivelarsi decisive per dare un nome e un volto ai due banditi.

Consigliati per te

  1. Palermo, intimidazione al Bar Chéri allo Zen: bottiglie di benzina e richiesta di 5mila euro
  2. Terrore alla sala bingo di Palermo, commando armato porta via 30mila euro
  3. Terrore per due turisti a Palermo, accerchiati da quattro malviventi e rapinati
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Palermo, la moto contro il palo: Rosario muore a soli 19 anni
Palermo, la moto contro il palo: Rosario muore a soli 19 anni
Cronaca In primo piano
Eruzione Etna in corso, sospesi voli in arrivo all’aeroporto di Catania
Cronaca
Palermo, incidente mortale questa notte alla Favorita
Cronaca
Grave incidente sul lavoro, precipita da scala dell’autobotte, operaio in gravi condizioni
Cronaca
“Enjoy’s Jazz… e non solo”: dall’11 al 14 agosto Gangi appuntamento con la grande musica dal vivo
Comunicati stampa