Piromane a 86 anni, arrestato mentre appicca incendi

Sorpreso mentre alimentava nuovi focolai con cespugli secchi già pronti a bruciare, un pensionato di 86 anni è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Joppolo Giancaxio, nell’Agrigentino, per il reato di incendio boschivo.

L’arresto arriva nell’ambito del giro di vite avviato dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento, che negli ultimi tempi ha intensificato la sorveglianza sul territorio per individuare i responsabili della raffica di roghi che ha colpito la provincia.

Tutto è accaduto nella serata del 4 agosto, quando una chiamata di soccorso ha segnalato un vasto rogo in una zona boschiva del comune. Arrivati sul posto, i militari della sezione radiomobile hanno notato, a pochi passi dalle fiamme già divampate, un anziano del capoluogo, pensionato e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo stava armeggiando con alcuni rami secchi, pronti per essere dati alle fiamme, in quello che è apparso agli inquirenti come un tentativo di far propagare ulteriormente l’incendio.

I successivi controlli, estesi anche al veicolo dell’anziano, hanno portato al ritrovamento, sul cruscotto dell’auto, di una scatola di fiammiferi e due accendini, poi finiti sotto sequestro come presunti strumenti del reato. Le fiamme, che hanno colpito solo la vegetazione senza propagarsi oltre, sono state spente dalla squadra dei vigili del fuoco intervenuta da Agrigento.

Per il pensionato è scattato l’arresto in flagranza ai sensi dell’articolo 423-bis del codice penale, che punisce il reato di incendio boschivo. Al termine delle procedure di rito, il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo. Restano ora da chiarire eventuali collegamenti dell’86enne con gli altri episodi di incendio che nelle ultime settimane hanno tenuto sotto scacco la provincia: i carabinieri continuano a lavorare per ricostruire un quadro completo delle responsabilità dietro la serie di roghi.