Cronaca

Sparatoria in Sicilia: uomo e donna gravissimi

di Redazione Web
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Un uomo di 58 anni e una donna di 40 hanno riportato gravi ferite a Riesi, nel Nisseno, in circostanze ancora da accertare. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando la centrale operativa del 118 di Caltanissetta ha attivato anche l’elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione, il cinquantottenne sarebbe stato colpito da un’arma da fuoco alla nuca, mentre la quarantenne sarebbe stata ferita da un colpo di pistola alla testa. La donna presenterebbe inoltre una ferita da arma da taglio alla gola.

L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. La donna è stata ricoverata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è sottoposta a un intervento di neurochirurgia. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’aggressione né il rapporto tra i due. (ANSA)

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