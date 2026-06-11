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Mondello, Italo Belga apre i primi lidi dal 12 giugno: area ridotta a 6 euro

di Redazione Web
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Da venerdì 12 giugno, i primi lidi di Mondello riapriranno i battenti: la società Italo Belga ha comunicato che le aree comprese tra l’Antico Stabilimento e Valdesi saranno accessibili al pubblico. Nelle settimane successive l’apertura si estenderà progressivamente ad altri spazi della spiaggia.

La società ha riconosciuto che il lungo iter giudiziario degli ultimi mesi ha pesato sull’avvio della stagione: «Il terremoto giudiziario che la società ha attraversato ha inciso inevitabilmente sui tempi di preparazione della stagione. Oggi il nostro impegno è concentrato sull’avvio progressivo delle attività e su un’offerta più ampia, modulare e sostenibile, capace di rispondere a esigenze diverse e di favorire un accesso più esteso alla spiaggia di Mondello».

Prezzi e servizi ai lidi Mondello: lettini, abbonamenti e area a 6 euro

Per l’estate 2026 l’Italo Belga punta su un’offerta diversificata. Accanto ai tradizionali lettini e ombrelloni — disponibili con ingressi giornalieri e abbonamenti — è prevista un’area a tariffa ridotta al costo di 6 euro al giorno, pensata per ampliare la platea di chi può accedere alla spiaggia.

Garantiti i servizi di base: assistenza al salvamento, pulizia dell’arenile, bagni e docce. Nelle prossime settimane sarà reso noto anche un programma di iniziative che includerà attività sportive, intrattenimento e proposte legate alla valorizzazione del territorio.

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