Cronaca

Spaccio a Palermo, i Carabinieri fermano un 52enne a Borgo Vecchio

di Redazione Web
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Nell’ambito delle continue attività volte al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti nel capoluogo siciliano, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno portato a termine un nuovo intervento nel quartiere Borgo Vecchio. A finire in manette, in flagranza di reato, è stato un 52enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

​I militari, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio, hanno fermato l’uomo nei pressi dell’intersezione tra via Quintino Sella e largo Alfano. Gli accertamenti eseguiti sul veicolo hanno permesso di far luce sull’attività illecita: all’interno del vano sella dello scooter, i Carabinieri hanno infatti rinvenuto 17 dosi di cocaina, accuratamente suddivise e pronte per la vendita.

​Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo per le opportune verifiche di rito.

​L’operazione si è conclusa con la successiva convalida dell’arresto da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo che ha disposto per il 52enne la misura cautelare dell’obbligo di firma

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