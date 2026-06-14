Muoiono alle Canarie: siciliano e compagna, si salva il figlio di 6 anni

Un violento impatto frontale tra un’auto e un autobus ha ucciso Giuseppe Lombardo, trentenne originario di Fondachelli Fantina, nel Messinese, e la sua compagna Marta Copete Alvarez. Il loro figlio di sei anni, rimasto coinvolto nello schianto, non è in pericolo di vita.

La tragedia si è consumata a Lanzarote, nelle Isole Canarie spagnole, lungo il rettilineo che conduce alla celebre meta turistica di Playa Blanca. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto della famiglia si è scontrata frontalmente con un autobus che procedeva nel senso opposto di marcia. Nell’impatto sarebbero rimaste coinvolte anche altre due vetture.

Il bambino ferito ma fuori pericolo

Il piccolo di sei anni era a bordo dell’auto al momento dello schianto. Il bimbo ha riportato la frattura di un braccio e di una gamba: lesioni serie, ma non tali da metterne a rischio la vita. Le sue condizioni sono stabili e non destano preoccupazione.

Giuseppe Lombardo aveva trent’anni e radici a Fondachelli Fantina, piccolo borgo dei Peloritani in provincia di Messina. La compagna, Marta Copete Alvarez, era di nazionalità spagnola. La famiglia si trovava sull’isola di Lanzarote, nell’arcipelago atlantico a largo delle coste africane.