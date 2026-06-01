Fugge in moto, viene bloccato e trovato con un chilo e mezzo di hashish e dodicimila euro: arrestato 21enne a Palermo

Il giovane ha opposto resistenza agli agenti scalciando e sgomitando; il padre è intervenuto con forza nel tentativo di farlo liberare. In camera da letto la droga, i soldi e gli strumenti per il confezionamento.

È bastato un controllo di routine in via Cordova, nella serata di ieri, per innescare un inseguimento che si è concluso con l’arresto di un palermitano di 21 anni e la denuncia del padre. Il giovane risponderà di detenzione ai fini di spaccio; entrambi devono rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

Quando la pattuglia ha tentato di fermarlo, il ragazzo in sella a una moto BMW ha accelerato dandosi alla fuga. La centrale operativa ha diramato immediatamente la nota di ricerca e gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico lo hanno intercettato poco dopo in via Delle Antille, all’angolo con viale della Regione Siciliana. Bloccato il mezzo, il ventunenne ha reagito con violenza, colpendo i poliziotti con calci e gomitate nel tentativo di divincolarsi. Nel mezzo del parapiglia è arrivato anche il padre, che si è avventato sugli agenti pretendendo a viva forza la liberazione del figlio. Entrambi sono stati infine immobilizzati.

La perquisizione personale ha subito chiarito il motivo della fuga: nascosti negli slip, cinque panetti di hashish per circa mezzo chilo; in una tasca del giubbino, dentro un calzino, altre undici dosi e 255 euro in contanti.

L’attenzione si è spostata poi sull’abitazione. Nella camera da letto del ragazzo, all’interno di un bauletto da moto, gli agenti hanno trovato altri nove panetti di hashish per circa 900 grammi, oltre a frammenti e dosi già pronte. Insieme alla droga: un bilancino di precisione, due bisturi, un coltello a serramanico, un multiuso e materiale da confezionamento. Sotto il materasso, un cellulare e quasi 12.000 euro in contanti.

Il sequestro complessivo ammonta a 1,675 chili di hashish, il motoveicolo e 12.170 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’arresto del ventunenne è già stato convalidato dall’autorità giudiziaria; il padre è stato denunciato a piede libero.