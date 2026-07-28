Cronaca

Carini, tenta di strangolare l’ex compagna: 44enne finisce in carcere

di Redazione Web
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Ha cercato di strangolare l’ex compagna che aveva deciso di interrompere la loro relazione. I Carabinieri della Stazione di Carini hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal GIP di Palermo su richiesta della Procura, nei confronti di un 44enne di Carini accusato di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate.

Le indagini dei militari hanno fatto emergere continui soprusi fisici e psicologici ai danni della vittima, una donna di 39 anni che per mesi è stata perseguitata, vessata e intimidita con controlli ossessivi, ingiurie e minacce di morte, anche in presenza dei figli della coppia. La fine della relazione non aveva fermato gli episodi di violenza subiti, come dimostrano i referti medici, le testimonianze e le registrazioni raccolte. Fino al gesto più grave, quando l’indagato ha tentato di strangolare la giovane donna.

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