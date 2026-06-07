CronacaPalermo

Palermo, scontro scooter-auto: 17enne in codice rosso a Villa Sofia

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio di oggi, domenica 7 giugno, dopo che lo scooter Honda SH 125 su cui viaggiava si è scontrato con un’automobile all’incrocio tra viale Piemonte e viale Campania, a Palermo. L’impatto, avvenuto poco dopo le 13.30, ha sbalzato il giovane sull’asfalto.

Il diciassettenne, Alessandro L.C., è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia dal personale del 118 intervenuto sul posto. Il ragazzo presentava ferite al volto e dolori acuti alla schiena, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indossava il casco al momento dello scontro.

Il soccorso sul posto: decisivo l’intervento di una dottoressa

Prima ancora che arrivasse l’ambulanza, a prestare le prime cure al ragazzo è stata una dottoressa che si trovava nelle immediate vicinanze, con lo studio medico a poca distanza dall’incrocio. Il suo intervento tempestivo si è rivelato fondamentale nell’attesa dei sanitari del 118.

Alla guida dell’auto coinvolta c’era una giovane donna, rimasta sul posto per prestare assistenza. Anche lei avrebbe accusato un forte stato di choc per l’accaduto.

Gli agenti dell’Infortunistica stradale della Polizia Municipale stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.

Consigliati per te

  1. Palermo, scontro scooter-auto in via Uditore: 17enne in codice rosso
  2. Paura a via Sampolo: scooter travolto da due auto, tre feriti portati a Villa Sofia
  3. Vola dalla moto da cross e finisce in codice rosso: 49enne trasferito d’urgenza a Palermo
  4. Tragedia SS 115: due giovani turisti americani morti nello scontro fra scooter e auto, ferito il conducente
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Segui:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Cadavere recuperato in auto nel porto: indagini in corso
Cadavere recuperato in auto nel porto: indagini in corso
Cronaca Trapani
Rifiuti abbandonati a Caltanissetta, le precisazioni di Dusty
Comunicati stampa
Sparito nel nulla a San Cipirello: appello disperato per trovare Domenico
Ritrovato Domenico Miraglia, scomparso sabato a San Cipirello
Cronaca
Sodano sindaco di Agrigento, Gullotta a Bronte: Controcorrente di La Vardera fa doppietta
Politica
Regione e Bambino Gesù: accordo per far restare la Cardiochirurgia pediatrica a Taormina
Palermo Salute e Sanità