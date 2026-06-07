Palermo, scontro scooter-auto: 17enne in codice rosso a Villa Sofia

Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio di oggi, domenica 7 giugno, dopo che lo scooter Honda SH 125 su cui viaggiava si è scontrato con un’automobile all’incrocio tra viale Piemonte e viale Campania, a Palermo. L’impatto, avvenuto poco dopo le 13.30, ha sbalzato il giovane sull’asfalto.

Il diciassettenne, Alessandro L.C., è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia dal personale del 118 intervenuto sul posto. Il ragazzo presentava ferite al volto e dolori acuti alla schiena, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indossava il casco al momento dello scontro.

Il soccorso sul posto: decisivo l’intervento di una dottoressa

Prima ancora che arrivasse l’ambulanza, a prestare le prime cure al ragazzo è stata una dottoressa che si trovava nelle immediate vicinanze, con lo studio medico a poca distanza dall’incrocio. Il suo intervento tempestivo si è rivelato fondamentale nell’attesa dei sanitari del 118.

Alla guida dell’auto coinvolta c’era una giovane donna, rimasta sul posto per prestare assistenza. Anche lei avrebbe accusato un forte stato di choc per l’accaduto.

Gli agenti dell’Infortunistica stradale della Polizia Municipale stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.