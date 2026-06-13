AgrigentoCronaca

Terrore in spiaggia, bimbo sparisce tra i bagnanti

di Redazione Web
lettura in 2 minuti
Terrore in spiaggia, bimbo sparisce tra i bagnanti

Un bambino di cinque anni si è perso sulla spiaggia di San Leone, separandosi involontariamente dai genitori durante una normale giornata al mare. Il pronto intervento della Polizia, affiancata da Carabinieri e Polizia Locale, ha permesso di rintracciarlo nel giro di pochi minuti: il piccolo era incolume.

Il fatto è accaduto nel corso del pomeriggio lungo il litorale agrigentino. Non appena i familiari si sono resi conto dell’assenza del figlio, hanno allertato immediatamente bagnanti e operatori balneari presenti nell’area. La notizia si è diffusa rapidamente, mobilitando quanti si trovavano nelle vicinanze.

Il dispiegamento delle forze dell’ordine e il ritrovamento

Sul posto è giunta in breve tempo la Polizia, che ha avviato un pattugliamento sistematico della zona costiera. Al fianco degli agenti si sono schierati anche i Carabinieri e la Polizia Locale, con un coordinamento che ha permesso di coprire rapidamente un ampio raggio d’azione. Nel giro di pochi minuti il bambino è stato localizzato: stava bene e non mostrava alcun segno di malessere.

Un agente lo ha sollevato di peso, riconducendolo subito tra le braccia dei genitori. La scena ha commosso le persone presenti, che avevano vissuto con il fiato sospeso quei concitati momenti di ricerca. Il ricongiungimento con la famiglia ha trasformato la tensione collettiva in un liberatorio sospiro di sollievo.

L’episodio si è chiuso nel migliore dei modi grazie alla reazione tempestiva delle forze dell’ordine e alla collaborazione spontanea di bagnanti e operatori, che non hanno esitato a partecipare attivamente alle ricerche.

Consigliati per te

  1. Bimbo abusato in spiaggia, 47enne in carcere
  2. Terrore tra i negozianti di Sferracavallo e San Lorenzo: la polizia ferma un 22enne, caccia agli altri della banda
  3. Orrore tra Capaci e Isola delle Femmine, trovati resti umani in spiaggia, indaga la Procura di Palermo
  4. Terrore a Palermo, ex militare si barrica in casa e tiene i genitori prigionieri: potrebbe averli uccisi
ARGOMENTI:
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Segui:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Terremoto di magnitudo 4.7 nel Tirreno Meridionale al largo della Sicilia
Terremoto di magnitudo 4.7 nel Tirreno Meridionale al largo della Sicilia
Cronaca In primo piano
Il Guardian sceglie Pantelleria: l’isola lavica tra le 6 spiagge libere più belle d’Italia
Turismo
Tenta il colpo in farmacia ma trova le casse automatizzate e rapina un cliente, palermitano in carcere
Cronaca Palermo
Muore a 55 anni il trapanese Fabio Maltese: schianto in moto a Lucca
Muore a 55 anni il trapanese Fabio Maltese: schianto in moto a Lucca
Cronaca Trapani
Rinasce l'antivilla di Monreale, è tornata ai fasti di un tempo
Rinasce l’antivilla di Monreale, è tornata ai fasti di un tempo
Cronaca Palermo