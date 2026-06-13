Terrore in spiaggia, bimbo sparisce tra i bagnanti

Un bambino di cinque anni si è perso sulla spiaggia di San Leone, separandosi involontariamente dai genitori durante una normale giornata al mare. Il pronto intervento della Polizia, affiancata da Carabinieri e Polizia Locale, ha permesso di rintracciarlo nel giro di pochi minuti: il piccolo era incolume.

Il fatto è accaduto nel corso del pomeriggio lungo il litorale agrigentino. Non appena i familiari si sono resi conto dell’assenza del figlio, hanno allertato immediatamente bagnanti e operatori balneari presenti nell’area. La notizia si è diffusa rapidamente, mobilitando quanti si trovavano nelle vicinanze.

Il dispiegamento delle forze dell’ordine e il ritrovamento

Sul posto è giunta in breve tempo la Polizia, che ha avviato un pattugliamento sistematico della zona costiera. Al fianco degli agenti si sono schierati anche i Carabinieri e la Polizia Locale, con un coordinamento che ha permesso di coprire rapidamente un ampio raggio d’azione. Nel giro di pochi minuti il bambino è stato localizzato: stava bene e non mostrava alcun segno di malessere.

Un agente lo ha sollevato di peso, riconducendolo subito tra le braccia dei genitori. La scena ha commosso le persone presenti, che avevano vissuto con il fiato sospeso quei concitati momenti di ricerca. Il ricongiungimento con la famiglia ha trasformato la tensione collettiva in un liberatorio sospiro di sollievo.

L’episodio si è chiuso nel migliore dei modi grazie alla reazione tempestiva delle forze dell’ordine e alla collaborazione spontanea di bagnanti e operatori, che non hanno esitato a partecipare attivamente alle ricerche.