Esce di casa per andare a Palermo e sparisce: Salvatore non si trova da 20 giorni

Cresce l’angoscia a Marineo per le sorti di Salvatore Di Grigoli, il 49 anni di cui non si hanno più notizie da oltre venti giorni. L’uomo si era allontanato dalla propria abitazione con l’intenzione di raggiungere Palermo in autobus, ma da quel momento è calato il silenzio più assoluto.

Dopo giorni di attesa e ricerche vane, i familiari hanno formalizzato la denuncia alle autorità competenti. Per coordinare le segnalazioni e supportare le ricerche, la famiglia ha incaricato l’avvocato Giuseppe Canzone, che ha lanciato un appello pubblico per rompere il muro di silenzio: «Chiediamo a chiunque possa averlo incontrato o abbia informazioni utili di farsi avanti immediatamente».

Chiunque avesse notizie o credesse di aver avvistato l’uomo è pregato di contattare le forze dell’ordine o di chiamare direttamente il numero messo a disposizione dal legale: 329.2624092.

