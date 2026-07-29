Cronaca

Si schianta in moto, morto noto imprenditore

di Redazione Web
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Ribera piange Dominic Tortorici, imprenditore 66enne di origini statunitensi morto in via Imbornone dopo essere caduto dalla moto che stava guidando: nonostante il casco, i traumi riportati nell’impatto gli sono stati fatali.

L’incidente, avvenuto nel cuore del centro cittadino, sarebbe stato autonomo: le prime ricostruzioni indicano una caduta rovinosa sul selciato, ma le cause sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, che hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo. Per Tortorici, però, non c’è stato nulla da fare.

Tortorici era un volto noto a Ribera. Appartenente a una famiglia originaria della cittadina che per anni aveva vissuto negli Stati Uniti, era tornato in Sicilia con un’idea precisa: riportare in vita il Calipso In, la discoteca che negli anni Novanta rappresentava un punto di riferimento per la movida del territorio.

I carabinieri della tenenza di Ribera hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

Il cordoglio è arrivato anche dal mondo dello sport locale: la Basket Ribera ha ricordato Tortorici, conosciuto da tutti come Mimmo, che aveva indossato la maglia dell’Ares Ribera. Nel messaggio pubblicato sui social si legge: “Con profondo dolore apprendiamo la scomparsa di Dominic Tortorici, per tutti Mimmo, che ha perso la vita a seguito di un tragico incidente autonomo in moto. Mimmo ha vestito con orgoglio la maglia dell’Ares Ribera nella stagione 1977-1978, lasciando un ricordo indelebile in tutti coloro che hanno condiviso con lui il campo e quei bellissimi anni. Tutta la vecchia guardia dell’Ares si stringe con affetto e commozione attorno alla sua famiglia, ricordandolo con stima e riconoscenza. Ciao Mimmo, il tuo ricordo resterà sempre vivo nei nostri cuori. Riposa in pace”.

La comunità riberese si stringe ora attorno alla famiglia di Tortorici, mentre proseguono gli accertamenti dei carabinieri per fare piena luce sulla dinamica dell’incidente.

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