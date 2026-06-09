Doppio incendio a Palermo: pizzeria Ulisse e chiosco di Vergine Maria nel mirino degli incendiari

Due episodi incendiari in poche ore, in due zone distinte di Palermo: le fiamme hanno colpito nella notte la pizzeria Ulisse in Piazza Rossi a Tommaso Natale e un chiosco in allestimento sulla spiaggia di Vergine Maria. Gli investigatori della Procura di Palermo lavorano per identificare i responsabili, con l’ipotesi che dietro entrambi gli atti ci sia una regia comune.

La città si è svegliata con due fronti di fuoco aperti. Mentre qualcuno appiccava le fiamme all’esterno del ristorante-pizzeria Ulisse, in Piazza Rossi a Tommaso Natale, un secondo gruppo — o forse la stessa mano — raggiungeva la spiaggia di Vergine Maria e dava fuoco a un chiosco ancora in fase di allestimento.

Nel caso della pizzeria, le fiamme sono rimaste circoscritte all’esterno dell’edificio, senza penetrare all’interno del locale. Diverso l’esito al lido: le pedane del chiosco sono andate completamente distrutte.

Il quadro che emerge è quello di una serie di intimidazioni sistematiche in un’area precisa della città. Non è la prima volta che il territorio tra Tommaso Natale e Resuttana registra segnali di questo tipo: colpi di arma da fuoco, liquido infiammabile, incendi. Una grammatica della violenza che chi indaga conosce bene.

La Procura di Palermo e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la catena degli eventi e risalire agli autori. Una delle piste più accreditate porta a un gruppo emergente, che potrebbe agire in autonomia oppure con la copertura — o l’incarico esplicito — di qualcuno di più strutturato. Il territorio, in altri termini, potrebbe essere oggetto di una nuova spartizione.

Cgil e Filcams Palermo, Cisl Palermo-Trapani e Fisascat Cisl Palermo e Uil e UilTucs Sicilia esprimono profonda condanna per i gravi e vili atti intimidatori che nelle ultime settimane hanno colpito le attività commerciali della nostra provincia con particolare riferimento all’incendio appiccato davanti alla pizzeria Ulisse in piazza Rossi a Tommaso Natale e al rogo che ha distrutto la struttura in legno di un chiosco sulla spiaggia di Vergine Maria. “Questi episodi – precisano i segretari Mario Ridulfo e Giuseppe Aiello, Federica Badami e Stefano Spitalieri, Luisella Lionti e Ignazio Baudo e Ida Saja – che seguono le numerose minacce e danneggiamenti registrati nelle scorse settimane, rappresentano un attacco alla legalità, al lavoro e alla dignità di chi ogni giorno si impegna per offrire servizi e opportunità ai cittadini”. Le organizzazioni sindacali manifestano così piena solidarietà e vicinanza ai titolari e ai lavoratori delle attività colpite da queste intimidazioni mafiose. E i segretari aggiungono: “Siamo al fianco di chi subisce e si oppone. È indispensabile che le istituzioni locali e nazionali intervengano con urgenza per garantire sicurezza, adottare misure di protezione e contrastare in modo deciso il fenomeno delle estorsioni e delle intimidazioni. Siamo pronti a sostenere le vittime con ogni iniziativa utile e a chiedere misure di tutela per lavoratori e imprenditori che subiscono intimidazioni. Il lavoro onesto non può essere messo sotto ricatto”.