Meteo Sicilia: domani Scirocco e 25 gradi, poi perturbazione con venti a 100 km/h mercoledì

La Sicilia si prepara a un nuovo giro sulle montagne russe del meteo. Dopo una breve pausa, l’Isola tornerà nel mirino delle perturbazioni atlantiche che da settimane stanno attraversando il Mediterraneo. Ma prima del maltempo, arriverà una sorpresa: un’improvvisa ondata di caldo anomalo che porterà le temperature a toccare punte di 24-25 gradi lungo le coste tirreniche. Un tepore fuori stagione che durerà lo spazio di un giorno, preludio dell’ennesima burrasca in arrivo.

È il classico schema della fase pre-frontale, ben noto ai meteorologi: prima dell’arrivo di una perturbazione, i venti ruotano da sud richiamando aria calda e umida dal Nord Africa. Il risultato? Un assaggio di primavera in pieno inverno, con termometri in impennata soprattutto sul versante tirrenico della Sicilia. Ma guai a farsi ingannare: si tratta di un rialzo effimero, destinato a essere spazzato via nel giro di poche ore.

Lunedì 2 febbraio: la quiete prima della tempesta

La settimana si apre con una giornata di transizione. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso sulle aree centro-settentrionali, con qualche fenomeno sparso in mattinata e neve possibile oltre i 1400-1500 metri sui rilievi. Nel corso del pomeriggio le nubi tenderanno a diradarsi, regalando qualche schiarita. I venti, inizialmente dai quadranti settentrionali, inizieranno a ruotare da sud già in serata, a partire dalla Sicilia occidentale. Mari mossi, temperature in lieve aumento.

Martedì 3 febbraio: arriva il caldo anomalo

Sarà la giornata più mite della settimana. Il cielo si presenterà poco nuvoloso al mattino, con il passaggio di nubi alte e stratificate che si intensificheranno verso sera. Ma il vero protagonista sarà il termometro: lungo il settore tirrenico, da Palermo a Messina, le temperature potranno raggiungere valori eccezionali per il periodo, con punte di 24-25 gradi. Un caldo fuori stagione alimentato dai venti di Scirocco, che soffieranno moderati con rinforzi lungo le coste esposte. Il Canale di Sicilia inizierà ad agitarsi, segnale inequivocabile di ciò che sta per arrivare.

Mercoledì 4 febbraio: torna il maltempo

La parentesi mite si chiuderà bruscamente. Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà la Sicilia occidentale già nelle prime ore del mattino, portando un deciso peggioramento. Le piogge, inizialmente deboli, si intensificheranno nel corso della giornata estendendosi a gran parte dell’Isola. Non si escludono rovesci di moderata intensità, soprattutto sui settori occidentali e tirrenici.

Ma sarà il vento a farla da padrone. Con la formazione di un profondo ciclone sul Tirreno (pressione fino a 990 hPa), le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca, con picchi vicini ai 100 km/h nelle zone più esposte. I venti, inizialmente meridionali, ruoteranno rapidamente da Ponente e Maestrale, accompagnando il passaggio del fronte perturbato. I mari diventeranno molto mossi, con condizioni particolarmente difficili sul Canale di Sicilia. Le temperature subiranno un brusco calo, riportando l’Isola a valori più consoni alla stagione.

E dopo? Altre perturbazioni in arrivo

Se pensavate che mercoledì fosse il capitolo finale, preparatevi a ricredervi. I modelli meteorologici mostrano un vero e proprio treno di perturbazioni in viaggio dall’Atlantico verso il Mediterraneo. La depressione d’Islanda, motore instancabile del maltempo europeo, continuerà a pilotare fronti perturbati uno dietro l’altro, garantendo una seconda parte di settimana all’insegna dell’instabilità.

Per i dettagli sulle giornate successive bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti, ma una cosa è certa: l’inverno siciliano non ha alcuna intenzione di andare in letargo. Tra schiarite fugaci e nuove burrasche, i prossimi giorni richiederanno flessibilità e un occhio sempre puntato sulle previsioni. Il consiglio? Godetevi il tepore di martedì, ma non riponete ancora l’ombrello.