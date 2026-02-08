Schianto a Bonagia, dramma in ospedale: donna perde il bambino dopo l’incidente

Si è trasformato in tragedia l’incidente stradale avvenuto lo scorso 23 gennaio lungo la strada che conduce a Bonagia, nel territorio di Valderice. Una donna residente a Buseto Palizzolo, rimasta coinvolta nel violento impatto, ha perso il bambino che portava in grembo. Il decesso del piccolo è avvenuto nella notte presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove la donna si trovava ricoverata.

La dinamica del sinistro, avvenuto in prossimità di una curva che precede il rettilineo di Bonagia, resta al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava la donna insieme alla figlia di tre anni e alla suocera sarebbe stata speronata da un altro veicolo che procedeva a velocità elevata nella direzione opposta.

Se in un primo momento il quadro clinico della futura madre sembrava rassicurante, tanto da far ipotizzare le dimissioni a breve, la situazione è precipitata improvvisamente nelle ultime ore. Un aggravamento repentino che non ha lasciato scampo al nascituro.

Grave anche il conducente dell’altro mezzo, che era stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Dopo un passaggio in rianimazione, l’uomo è stato trasferito nel reparto di Ortopedia. Sul caso indagano ora i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, impegnati a ricostruire con esattezza le responsabilità di questa drammatica vicenda.