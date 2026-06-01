Studentessa palermitana di 22 anni trovata morta in Portogallo: Sofia Barillà era in Erasmus

Una giovane di 22 anni originaria di Palermo è morta in Portogallo, dove si trovava per completare il suo percorso universitario nell’ambito del programma Erasmus. Sofia Barillà è stata rinvenuta priva di vita nella sua abitazione di Caldas da Rainha nella serata di ieri. La famiglia è già partita alla volta del Paese iberico.

Le circostanze del decesso sono ancora al vaglio delle autorità portoghesi, che stanno ricostruendo quanto accaduto. Non è stata ancora emessa alcuna comunicazione ufficiale sulle cause della morte, ma le prime notizie provenienti dal Portogallo orientano le indagini verso un’origine clinica o naturale del decesso, escludendo — almeno in questa fase — ipotesi di altra natura.

I genitori e i parenti della ventiduesima, non appena appresa la notizia, si sono messi in viaggio per raggiungere Caldas da Rainha. A supportarli nelle pratiche burocratiche e nei rapporti con le istituzioni locali è intervenuta la Farnesina, che ha attivato la propria rete di assistenza diplomatica e consolare.