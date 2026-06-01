Autovelox sulle autostrade siciliane dal 3 al 6 giugno: i punti monitorati

La Polizia Stradale di Messina comunica i punti di controllo elettronico della velocità su A18 e A20 dal 3 al 6 giugno. Multe fino a oltre tremila euro per chi supera i limiti di oltre 60 km/h.

Con il traffico intenso atteso per il lungo weekend del 2 giugno, la Polizia Stradale di Messina ha reso noti i tratti autostradali dove saranno operativi i sistemi di rilevamento elettronico della velocità. I controlli riguardano le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo e sono in calendario dal 3 al 6 giugno, in entrambi i sensi di marcia, in modo alternato tra le due tratte.

I limiti vigenti restano quelli ordinari: 130 km/h in autostrada, che scendono a 110 in condizioni di maltempo; 110 km/h sulle strade extraurbane principali, ridotti a 90 con pioggia o scarsa visibilità.

Le sanzioni variano in base all’entità del superamento. Chi eccede fino a 10 km/h rischia una multa tra 42 e 173 euro; da 10 a 40 km/h in più scattano sanzioni tra 173 e 694 euro con la perdita di 3 punti. Superare il limite di oltre 40 e fino a 60 km/h comporta invece un esborso tra 543 e 2.170 euro, 6 punti in meno e la sospensione della patente da uno a tre mesi. Chi eccede di oltre 60 km/h va incontro a sanzioni tra 845 e 3.382 euro, 10 punti decurtati e la sospensione della patente fino a un anno; in caso di recidiva nel biennio è prevista la revoca. Tutte le sanzioni sono inasprite per i neopatentati e i conducenti professionali.

Attenzione particolare sarà rivolta ai veicoli commerciali e ai mezzi di trasporto persone: per autobus e mezzi pesanti verranno letti anche i dati registrati da cronotachigrafi e tachigrafi digitali.