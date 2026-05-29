Origini siciliane, 43 anni in Germania e 100 milioni di fatturato: Mattarella lo nomina Cavaliere del Lavoro

Vincenzo Andronaco, il paladino della rete internazionale di eccellenze italiane nella gastronomia, secondo i principi UNESCO, I Go Italian, dal 27 maggio è ufficialmente Cavaliere del Lavoro per nomina del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, che ha firmato il decreto, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Sen. Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, On. Francesco Lollobrigida. Ne dà notizia la Fondazione Made in Sicily promotrice di I Go Italian.

Di origini siciliane, Vincenzo Andronaco, emigrato in Germania giovanissimo, in 43 anni ha realizzato la più grande catena italiana di GDO nella parte centro settentrionale del Paese, la Andronaco Grande Mercato – per la distribuzione e valorizzazione delle eccellenze italiane. Conta 9 store su globalmente 50mila mq, 400 dipendenti tra punti vendita e logistica. In alcune sedi fa anche ristorazione italiana ad altissimo livello con selezionati prodotti nostrani. Sugli scaffali dei suoi supermercati porta ben oltre 9000 etichette italiane, tra le quali 1950 di vino, dando spazio anche a piccole realtà artigianali se pregevoli. Un business che per il mercato italiano del food&drink vale circa 100 milioni l’anno.

Andronaco era stato il primo nostro connazionale all’estero a sottoscrivere l’adesione ad I GO Italian, lanciata dalla Fondazione Made in Sicily, apprezzando di ricevere finalmente un riconoscimento per il suo impegno nel sostenere oltreconfine il brand della sua terra. Da neo cavaliere del Lavoro Vincenzo Andronaco dichiara: “Dedico questo riconoscimento a tutti i ristoratori ed operatori della gastronomia italiana in Germania, gente che con il proprio lavoro e sacrificio ha fatto grande l’Italia in quel Paese; devo anche a loro se ho ottenuto questo prezioso titolo che interpreto come un gesto di apprezzamento delle massime istituzioni verso tutto il comparto gastronomico all’estero”.

Il suo modello unisce grande mercato specializzato, importazione diretta, selezione di qualità e gastronomia esperienziale, rivolgendosi sia al pubblico privato sia al mondo della ristorazione.

Andronaco Grande Mercato non è un semplice supermercato etnico: è una piattaforma italiana strutturata, capace di coniugare retail e cultura italiana del Food&Drink . La prima bottega era stata aperta nel 1983 ad Amburgo, nel quartiere di Barmbek (Barmbeker Bahnhof), allora quartiere operaio oggi zona residenziale vivace e alla moda. La crescita è stata guidata da ampliamento costante dell’assortimento, rapporti diretti con produttori italiani, attenzione alla qualità, forte legame con la ristorazione italiana in Germania.

Attualmente le 9 sedi Andronaco in Germania sono: Hamburg – Billbrook, Hamburg – Bahrenfeld, Hannover, Köln (Colonia), Lübeck, Bielefeld, Eckernförde, Osnabrück, Münster. La presenza copre principalmente il Nord e l’Ovest del Paese, con un forte radicamento ad Amburgo. L’ecommerce opera invece su tutta la Germania ed è un vero e proprio riferimento per le produzioni italiane nel Paese. Uno degli elementi distintivi di Andronaco Grande Mercato è il format che integra grande distribuzione specializzata, Banco salumeria e gastronomia, Selezione enologica strutturata, Bistro e area ristorazione in varie sedi.

Il cliente non si limita quindi a comprare prodotti italiani: può gustare vere ricette della nostra tradizione, e ricevere consulenza per i suoi acquisti. Questo trasforma il punto vendita in un luogo di cultura oltre che commerciale e ne fa un testimonial a tutto tondo del brand Italia.

Andronaco lavora sulla costruzione di un’offerta riconoscibile e qualitativamente controllata. La cura della qualità si declina in selezione diretta dei produttori e rapporti con gli stessi in molti casi più che decennali, valorizzazione di realtà artigiane e territoriali (da Andronaco trovano posto anche le piccole produzioni territoriali, che l’azienda spesso inserisce nel catalogo per sostenerle), attenzione all’origine e alla filiera, assortimento ampio ma coerente con l’identità italiana. Così Andronaco rappresenta oggi uno dei più solidi hub del Made in Italy in Germania, con forte riconoscibilità del brand, posizionamento premium accessibile, capacità logistica e commerciale strutturata, reputazione consolidata nel settore food & wine.