Tragedia sul lavoro, muore in Germania operaio siciliano di 25 anni

Un operaio di Gela, Marco Catania, venticinquenne, è morto, in Germania, a causa di un grave incidente sul lavoro. Era impegnato in un cantiere, nella zona di Potsdam.

Le autorità tedesche hanno avviato indagini per risalire alla dinamica dell’accaduto. Altri tre operai sono rimasti feriti ma non in modo grave. La famiglia del giovane vive in Germania ma lui aveva scelto di rimanere a Gela e si recava in trasferta per lavorare