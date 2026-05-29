Legati ad un immenso cielo, esce oggi il nuovo album del cantautore siciliano Antonio Agnello

Esce oggi Legati ad un immenso cielo, il nuovo album di Antonio Agnello, cantautore siciliano che con questo lavoro firma un progetto intenso e profondamente introspettivo. Attraverso sonorità autentiche e una scrittura emotiva e viscerale, il disco esplora il tema del legame umano in tutte le sue sfumature: quello sentimentale, spirituale, familiare ed esistenziale.

Il titolo nasce dall’idea di un infinito capace di custodire ciò che resta, dal desiderio di rendere “immortali,” persone, emozioni, memorie: un “immenso cielo” come luogo simbolico in cui ciò che è stato continua a vivere, oltre il tempo e oltre la materia.

Ogni brano del disco rappresenta un percorso di ricerca interiore che invita l’ascoltatore a confrontarsi con le più variegate sfaccettature della vita e le emozioni più profonde. In L’emigrante, ad esempio, la nascita è la metafora di un attraversamento esistenziale: “Fulmineo sei nato, sprigionato dall’orgasmo di un’intensa luce”, canta l’autore, trasformando l’origine della vita in un passaggio misterioso e universale. Poco dopo, il verso “E vai, sarai eterna storia” restituisce il senso di “permanenza” che attraversa l’intero album.

La dimensione spirituale- in continuo dialogo con la vita più concreta- assume un ruolo centrale nel progetto: nel brano, Basta soltanto un gesto d’amore, per esempio, il sacrificio e il sentimento diventano strumenti di elevazione dalla dimensione terrena (“Che il sacro rendere serve a volare” dice la canzone).

E poi il legame sentimentale e quello familiare. Semplici puisia, brano in italiano con ritornello in dialetto messinese, è dedicata ad una figura femminile che sta “da bbanna i stu mare” (“E una leggera brezza dà buon umore ma senza te resta un vano pensiero, l’amore”). Mentre Cara anima racconta di una presenza che continua ad esistere oltre l’assenza fisica (“Rivivi tra i risorti con le cicatrici che risanano dai morti”).

Dal punto di vista musicale, Antonio Agnello conferma la propria inclinazione per il “polistile”- termine che il cantautore stesso usa per indicare la commistione di stili diversi nei suoi pezzi- pur scegliendo questa volta sonorità più compatte e coerenti tra loro, per dare maggiore risalto alla profondità dei testi.

Negli otto brani del disco prevalgono sonorità acustiche ed arpeggiate, e si alternano groove orchestrali ed aperture progressive che cambiano improvvisamente durante l’ascolto. Non mancano, inoltre, sperimentazioni armoniche e accordature non convenzionali. L’ultima traccia, “Ci sei”, è più rock, un richiamo al prossimo progetto- al momento work in progress- dell’artista.

Interamente autoprodotto, Legati ad un immenso cielo è il risultato di anni di ricerca, studio e trasformazione personale. Antonio Agnello ha curato direttamente le diverse fasi del progetto, dalla registrazione all’editing, fino alla post-produzione e al mixaggio, costruendo un album pensato per essere riascoltato più volte- a dispetto delle logiche commerciali che puntano sull’ascolto immediato- che possa far scoprire dettagli e significati ad ogni nuovo ascolto.

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