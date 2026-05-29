CronacaMessina

Scomparso un cuoco da 10 giorni in Sicilia, appello degli amici per ritrovare Gideone

di Gaetano Ferraro
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Da quasi dieci giorni nessuno sa dove si trovi Gideone Soares, 44 anni, cittadino brasiliano che da anni vive e lavora sull’isola di Vulcano. L’ultima segnalazione risale al 19 maggio, quando qualcuno lo avrebbe notato nei pressi del pontile degli aliscafi. Da quel momento, il silenzio.

Chi è Gideone Soares

Soares è un cuoco e barman ben conosciuto nella ristorazione eoliana. Sposato con una donna brasiliana, ha un figlio di 18 anni. Il suo ultimo impiego era in una pizzeria dell’isola, dalla quale si sarebbe allontanato senza dare spiegazioni ai colleghi, lasciando però un biglietto al titolare con cui comunicava l’intenzione di andarsene.

La pista di Milazzo e le ricerche in corso

Secondo quanto riferito da alcuni conoscenti, Soares avrebbe detto di volersi recare a Milazzo. Da quel momento le sue tracce si sono disperse e il cellulare risulta spento. I familiari hanno formalizzato la denuncia di scomparsa alle autorità competenti. Nessuna ipotesi viene esclusa, compreso l’allontanamento volontario.

L’appello sui social

Gli amici hanno lanciato un appello sui social network, corredato dalla fotografia dell’uomo. Chiunque lo abbia incrociato sulla tratta Vulcano-Milazzo, nei porti o nelle zone limitrofe, è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine. La richiesta è di condividere il post, in particolare tra chi ha contatti a Milazzo, Messina, nelle Isole Eolie e in Sicilia. Soares è alto circa 1,82 metri, corporatura magra, carnagione olivastra e indossa quasi sempre un cappellino.

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Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

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