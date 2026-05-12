A Trappeto arriva un resort 5 stelle: piscina, spa e 80 posti di lavoro sul lungomare della Ciammarita

Sul lungomare della Ciammarita, a Trappeto, in provincia di Palermo, sorgerà una struttura ricettiva di alto livello, nell’area dell’ex complesso “Pam Pam”. Il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole all’atto urbanistico che apre la strada all’importante investimento da parte di imprenditori privati. Un progetto architettonico di pregio, che testimonia l’interesse crescente verso il territorio di Trappeto e le sue potenzialità turistiche.

Nel dettaglio: la struttura sarà classificata come “5 stelle” e sarà dotata di piscina, ristorante e bar interni ed esterni, centro SPA, campo di calcetto e parcheggio.

«Sono orgoglioso di affermare – ha dichiarato il sindaco di Trappeto Santo Cosentino – che tutto questo è reso possibile anche grazie al lavoro svolto dall’Amministrazione comunale, che ci consente di essere sempre più attrattivi nei confronti dei flussi turistici più qualificati. L’obiettivo è continuare a trasformare Trappeto in una meta d’eccellenza, capace di accogliere i turisti con servizi all’altezza della sua bellezza naturale».

Il progetto produrrà ricadute positive sotto diversi aspetti: dalla valorizzazione del territorio e del paesaggio costiero all’incremento dell’indotto economico locale, fino alla creazione di nuove opportunità occupazionali. Si stima la nascita di circa 80 nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani nei settori dell’ospitalità e della ricettività turistica.

«Creare lavoro e nuove prospettive per i nostri ragazzi – ha proseguito il sindaco – significa offrire loro la possibilità di restare nella propria terra e contribuire concretamente a contrastare il fenomeno dello spopolamento giovanile».

Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo. A breve sarà avviata la revisione del PUG (ex PRG), così da essere sempre più pronti ad accogliere nuovi investimenti e progettualità. Negli ultimi mesi il sindaco Cosentino ha incontrato diversi imprenditori stranieri che hanno manifestato grande interesse per Trappeto, disponibili a scommettere sulle potenzialità della zona. L’Amministrazione comunale ribadisce così la volontà di essere protagonista e motore di questo processo di cambiamento e sviluppo, fondato sulla collaborazione e l’impegno collettivo.