Sempre più furti e rapine nel cimitero dei Rotoli di Palermo

Aumentano i casi di scippi e rapine presso il cimitero dei Rotoli di Palermo. “Si segnala, con crescente preoccupazione, la frequente presenza di episodi di furti con destrezza e scippi all’interno del cimitero di Santa Maria dei Rotoli, in particolare ai danni di cittadini anziani che si recano quotidianamente a far visita ai propri cari defunti”. Lo dichiara il Consigliere comunale Natale Puma dopo il caso virale suo social del furto di una borsa a una donna in visita al camposanto palermitano.

“Si tratta di fatti di estrema gravità e assolutamente inaccettabili, che oltre a rappresentare una violazione della sacralità del luogo, costituiscono un concreto problema di sicurezza pubblica che non può essere ignorato.

Per tali motivi, si ritiene necessario e urgente un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine all’interno dell’area cimiteriale, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, tutela e decoro Si chiede inoltre di essere informati in merito alle determinazioni che verranno adottate a seguito della presente segnalazione”.