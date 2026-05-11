Fuori pericolo di vita il bimbo precipitato dal balcone della nonna

Il bambino di 10 anni caduto ieri mattina dal balcone della nonna ad Agrigento è fuori pericolo, anche se la prognosi resta riservata per precauzione.

Il piccolo, originario di Porto Empedocle, si trovava con i genitori nell’abitazione della nonna nel quartiere Villaseta quando è precipitato dal primo piano: una caduta di circa dieci metri, stando a quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto.

Soccorso in codice rosso, è stato trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e poi trasferito al Di Cristina di Palermo, struttura specializzata in pediatria. I medici hanno diagnosticato un politrauma: le condizioni che preoccupano di più sono le fratture vertebrali e una contusione polmonare.