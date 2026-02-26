Economia&Lavoro

L’ex motel Agip di Palermo rinasce: arriva un hotel 4 stelle con 117 camere e anima green

L'ex motel Agip di Palermo acquistato da Smy Hotels: diventerà un 4 stelle green con 117 camere entro fine anno
di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Una nuova vita per l’ex motel Agip di Palermo. La struttura, che era di proprietà del gruppo Bulgarella, è stata acquisita dal gruppo spagnolo Smy Hotels, con l’avvio immediato dei lavori di ristrutturazione previsti a partire da domani e con l’obiettivo di concluderli entro la fine dell’anno. Lo comunica la società acquirente.

Smy Hotels è una compagnia alberghiera internazionale con strutture in Spagna, Italia, Portogallo, Belgio, Grecia e Argentina, di proprietà di Ovidio Andrés Arcos, imprenditore noto nel settore per essere stato il fondatore di Logitravel.

Il gruppo in Italia ha già rilevato strutture ad Alghero in Sardegna, a Roma e a Tarquinia nel Lazio, a Bologna, a Pisa e nei pressi di Brunico, sulle Dolomiti.

L’ex motel Agip, rende noto il gruppo Smy Hotels, diventerà un moderno 4 stelle con 117 camere, ristorante, sala congressi e sala riunioni. La struttura avrà una spiccata impronta green.

