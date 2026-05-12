Operazioni post-sparatoria a Montalbo: sequestrati hashish e cocaina, tre fermi

Dopo la sparatoria di via Montalbo, i carabinieri hanno intensificato controlli e perquisizioni nella zona, con tre operazioni distinte che hanno portato a due arresti e una denuncia.

Il primo intervento ha riguardato un palermitano di 41 anni, già sottoposto a sorveglianza speciale, sorpreso a cedere droga a un minorenne in strada. Nella sua abitazione i militari hanno sequestrato 80 grammi di hashish, 40 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. È finito al Pagliarelli.

Secondo episodio in via Ammiraglio Rizzo: un ventenne alla guida di un’utilitaria ha ignorato l’alt dei carabinieri del radiomobile e si è dato alla fuga ad alta velocità, attraversando due incroci pericolosamente prima di essere bloccato in un vicolo cieco. Era senza patente, mai conseguita. Il GIP ha convalidato l’arresto.

Infine, in via Bonanno, un sessantaduenne è stato fermato durante un controllo di routine. Addosso aveva dodici giraviti, un taglierino con lama aperta e un laptop con cavetteria OBD, strumentazione usata per forzare i sistemi elettronici delle auto. Incapace di giustificarne il possesso, è stato denunciato a piede libero.