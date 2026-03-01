Operazione dei Carabinieri di Misilmeri: 9 denunciati per furto di energia elettrica, sequestrati hashish e veicoli

I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Belmonte Mezzagno e Misilmeri, finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, delle violazioni al Codice della Strada e alla repressione del consumo di sostanze stupefacenti.

A Belmonte Mezzagno, i militari della locale Stazione, con l’ausilio tecnico di personale specializzato di Enel Energia, hanno denunciato in stato di libertà 9 persone, di età compresa tra i 27 e i 65 anni, ritenute responsabili di furto aggravato di energia elettrica.

Nel corso delle ispezioni presso i rispettivi domicili, è stata accertata la presenza di allacci abusivi diretti alla rete pubblica, realizzati mediante manomissione degli impianti per eludere il conteggio dei consumi.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, la sezione Radiomobile di Misilmeri, ha denunciato un 22enne, per guida senza patente reiterata nel biennio e un 35enne per violazione dei sigilli, in quanto colto alla guida di un automezzo già sottoposto a sequestro amministrativo e affidatogli in custodia.

Durante il servizio, sono stati segnalati alla Prefettura di Palermo 5 soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti sequestrando complessivamente 10 grammi di hashish.

La sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per gli accertamenti qualitativi e quantitativi

L’operazione si inserisce nella costante azione di presidio del territorio svolta dall’Arma per garantire il rispetto della legalità e la sicurezza dei cittadini