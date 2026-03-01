CronacaIn primo piano

Operazione dei Carabinieri di Misilmeri: 9 denunciati per furto di energia elettrica, sequestrati hashish e veicoli

di Redazione Web
lettura in 2 minuti
I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Belmonte Mezzagno e Misilmeri, finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, delle violazioni al Codice della Strada e alla repressione del consumo di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Belmonte Mezzagno e Misilmeri, finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, delle violazioni al Codice della Strada e alla repressione del consumo di sostanze stupefacenti.

A Belmonte Mezzagno, i militari della locale Stazione, con l’ausilio tecnico di personale specializzato di Enel Energia, hanno denunciato in stato di libertà 9 persone, di età compresa tra i 27 e i 65 anni, ritenute responsabili di furto aggravato di energia elettrica.

Nel corso delle ispezioni presso i rispettivi domicili, è stata accertata la presenza di allacci abusivi diretti alla rete pubblica, realizzati mediante manomissione degli impianti per eludere il conteggio dei consumi.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, la sezione Radiomobile di Misilmeri, ha denunciato un 22enne, per guida senza patente reiterata nel biennio e un 35enne per violazione dei sigilli, in quanto colto alla guida di un automezzo già sottoposto a sequestro amministrativo e affidatogli in custodia.

Durante il servizio, sono stati segnalati alla Prefettura di Palermo 5 soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti sequestrando complessivamente 10 grammi di hashish.

La sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per gli accertamenti qualitativi e quantitativi

L’operazione si inserisce nella costante azione di presidio del territorio svolta dall’Arma per garantire il rispetto della legalità e la sicurezza dei cittadini

News suggerite per te:

  1. Controlli serrati a Monreale: sequestrato hashish e denunciati minorenni armati
  2. Droga, armi e furti di energia: maxi controlli dei Carabinieri nel Palermitano
  3. Blitz dei carabinieri allo Zen 2: sequestrati armi, droga e serra indoor con 126 piante
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Nel primo pomeriggio di oggi, 1 marzo 2026, i sismografi della Sala Sismica dell’INGV di Roma hanno registrato un terremoto di magnitudo ML 3.2 nel distretto del Tirreno Meridionale.
Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 3.2 al largo di Trapani
Cronaca
PALERMO – Poteva trasformarsi in tragedia la mattinata in via Generale Giovanni Ameglio. Intorno alle 10:50, il fumo denso sprigionatosi da un appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina ha fatto scattare l'allarme tra i residenti della zona.
Palazzo in fiamme in via Generale Ameglio: anziana intossicata trasportata in ospedale
Cronaca
Il riflesso della crisi mediorientale arriva dritto sulle coste siciliane. Dopo il lancio di missili iraniani verso Cipro e l'escalation militare che ha visto gli Stati Uniti colpire i siti nucleari di Teheran, la Sicilia torna a essere l’ombelico (armato) del mondo. Al centro della tempesta c’è la Nas Sigonella, la "portaerei di terra" fondamentale per gli equilibri del Pentagono, ora in stato di vigilanza rafforzata.
Venti di guerra sul Mediterraneo: Sigonella in massima allerta dopo l’attacco all’Iran
Cronaca In primo piano
meteo sicilia allerta caldo fino a ferragosto
Meteo Sicilia, marzo parte col sole e oltre 20 gradi: ma dal 7 potrebbe cambiare tutto
Cronaca
Palermo si prepara a una stagione balneare senza precedenti. Dopo lo storico addio alla gestione centenaria della società Italo-Belga, la Regione Siciliana accelera per garantire la fruizione della spiaggia di Mondello. L’assessore al Territorio, Giusi Savarino, ha annunciato la pubblicazione imminente di un avviso pubblico semplificato per assegnare le concessioni temporanee (90 giorni) dei lotti rimasti liberi.
Mondello, bando lampo per la gestione della spiaggia: addio cabine storiche?
Politica