Omicidi, furti, rapine, racket: è guerra, “Esercito a Palermo”

A Palermo dilaga la violenza, la delinquenza e la mafia sembra essere uscita ancora una volta allo scoperto. Tra omicidi, rapine, furti, episodi di violenza, ora c’è chi invoca l’esercito per le strade per combattere quella che è ormai una vera e propria guerra.

“Assistiamo a un gravissimo paradosso . Più la criminalità Comune e organizzata alza il tiro condizionando e minacciando commercianti e imprenditori , e diventa sempre più assordante il silenzio delle Istituzioni comunali preoccupati per la distribuzione interna di ruoli assessoriali . Il Sindaco prigioniero ed ostaggio di scorribande politiche interne sembra non guardare il livello dello scontro che la criminalità ha avviando in molte zone cittadine”. A lanciare l’allarme criminalità e il pericolo per il condizionamento delle attività imprenditoriali cittadine è l’Udc, Salvino Caputo e Massimiliano Crapa rispettivamente vice segretario regionale e coordinatore cittadino a Palermo Massimiliano Crapa, che invoca la presenza dell’esercito in alcune aree oramai presidio della criminalità piuttosto che delle Istituzioni statali.

Dalle intimidazioni a Sferracavallo ai due ultimi omicidi avvenuti a Palermo, la situazione sembra essere sfuggita di mano. “Fa male assistere – evidenziano Caputo e Crapa – impotenti ad azioni intimidatorie finalizzate a confermare il controllo di zone cittadine da parte della delinquenza locale da sempre condizionata da Cosa Nostra”.

Gli esponenti politici pensano anche all’economia della città che ne risente e non poco da questi episodi, da qui la richiesta di invio dell’esercito nel capoluogo. “Gli imprenditori sono impauriti perché non sentono in maniera tangibile la presenza dello Stato, oggi rappresentato solo dalla Procura della Repubblica e dalle forze di polizia. Che spesso queste ultime non sono in grado di assicurare un capillare controllo del territorio. Ora più che mai Serve un colpo d’ala e il Sindaco deve chiedere a Roma l’invio dei militari per un presidio costante e visibile del territorio cittadino”.

Nei prossimi giorni i dirigenti del partito incontreranno gli imprenditori delle zone oggetto dei recenti episodi criminali e per sollecitare l’intervento del Governo.