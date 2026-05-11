La Sicilia trionfa: tre spiagge tra le più belle d’Italia nel 2026

La Sicilia conquista ancora una volta il podio delle vacanze italiane: tre delle dieci spiagge più belle d’Italia per il 2026 si trovano sull’isola. A stilare la classifica è Skyscanner, motore di ricerca globale di viaggi, che ha premiato Scala dei Turchi, Cala Rossa e la Spiaggia dei Conigli.

Una notizia che arriva nel momento giusto, mentre il caldo comincia a farsi sentire dopo mesi di pioggia e maltempo. Proprio quelle precipitazioni abbondanti hanno restituito un’isola verde come non si vedeva da anni, con riserve idriche pronte per l’estate e paesaggi rigogliosi che fanno da cornice a calette e scogliere mozzafiato.

Il contesto internazionale incerto e il caro carburante stanno spingendo molti italiani a scegliere mete nazionali per le ferie. E la Sicilia, ancora una volta, si presenta come una delle destinazioni più ambite, con tre gioielli costieri che catalizzano l’attenzione degli appassionati di mare.

Le tre perle siciliane nella top ten di Skyscanner

All’ottavo posto si piazza la Scala dei Turchi, la falesia di marna bianca che scivola verso un mare blu intenso. Il simbolo per eccellenza della Costa del Mito, tratto di litorale che si estende da Selinunte fino a Gela attraversando le province di Trapani, Agrigento e Caltanissetta, resta uno dei luoghi più fotografati dell’isola.

Al nono posto figura Cala Rossa, a Favignana. Non una spiaggia sabbiosa, ma una baia spettacolare dove le pareti bianche di tufo si specchiano in un’acqua turchese che sembra non avere fine. “Non è una spiaggia sabbiosa – si legge nella scheda di Skyscanner – ma una baia caratterizzata da scogli piatti e da una costa modellata dall’attività estrattiva del tufo, che le conferisce un aspetto unico”.

Chiude la classifica, al decimo posto, la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa. Spesso indicata come la più bella del mondo, presente costantemente nella lista “Travellers’ Choice Best of the Best” di Tripadvisor, è la celebre “piscina di Dio” che Domenico Modugno aveva scelto come suo rifugio. Per visitarla è obbligatoria la prenotazione online: a tutelare questo angolo di paradiso, parte di una Riserva naturale, è Legambiente Sicilia.

Con tre presenze su dieci, la Sicilia si conferma regina indiscussa del mare italiano. Un primato che, in vista di un’estate 2026 che si annuncia da tutto esaurito, promette di trasformarsi in un volano decisivo per il turismo dell’isola.