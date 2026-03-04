Lotto, vincita record in Sicilia: terno da 450 mila euro sulla ruota di Palermo

Super vincita al Lotto in Sicilia. Un fortunato giocatore ha centrato un colpo da 475 mila euro in corso Umberto I a Modica, in provincia di Ragusa, grazie a tre ambi e un terno. Si tratta della vincita più alta dell’anno e la combinazione fortunata è stata 8-17-88 sulla ruota di Palermo. Nello stesso punto vendita è stata registrata anche una vincita da 47.500 euro con gli stessi numeri, puntati su tutte le ruote.