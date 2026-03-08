Cronaca

Incidente mortale sulla statale 113: un 33enne perde la vita

Un uomo di 33 anni ha perso la vita nella notte in un violento incidente stradale avvenuto a Timpazzi, frazione del Messinese, lungo la strada statale 113. Stando alle prime ricostruzioni, il veicolo a bordo del quale si trovava la vittima stava percorrendo la statale quando un’altra automobile, nel tentativo di evitare l’impatto, avrebbe effettuato una brusca sterzata. La manovra improvvisa avrebbe fatto perdere il controllo al conducente, che non è riuscito a mantenere la traiettoria.

L’auto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero ai bordi della carreggiata. Il 33enne, che sedeva come passeggero, è deceduto sul posto. Il conducente dello stesso veicolo ha riportato ferite ed è stato preso in carico dai sanitari giunti in loco; illeso, invece, il guidatore dell’altra vettura coinvolta nella dinamica.

Le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i rilievi del caso e ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, il traffico lungo il tratto interessato della SS113 ha registrato significativi rallentamenti.

