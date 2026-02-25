Terrasini, doppio schianto sulla statale 113: tre minorenni lottano tra la vita e la morte

Tre adolescenti sono ricoverati in condizioni critiche dopo due distinti incidenti stradali avvenuti lungo la statale 113, nel territorio di Terrasini, in provincia di Palermo.

Il primo impatto si è verificato all’incrocio con viale Consiglio. Una moto Yamaha con in sella un 15enne e un 17enne si è scontrata con un quadriciclo Citroën su cui viaggiavano due ragazze di 16 anni. I due ragazzi sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasferiti in codice rosso all’ospedale Civico di Partinico. Per entrambi i medici hanno disposto la prognosi riservata.

Un secondo sinistro si è registrato poco dopo, sempre nella stessa area.

Un altro 17enne, alla guida di una Honda SH, si è scontrato con una Mercedes condotta da un 19enne. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento del 118: il giovane è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sulla dinamica dei due incidenti sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione cause e responsabilità