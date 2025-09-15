Agguato alla Noce, freddato Stefano Gaglio: è caccia a un 60enne. La pista è una vendetta

Un’esecuzione in piena regola, avvenuta alla luce del sole e ripresa integralmente dalle telecamere. Un nuovo omicidio a Palermo scuote la città: la vittima è Stefano Gaglio, 39 anni, sposato e padre di due figli. L’uomo è stato freddato con diversi colpi di pistola questa mattina, poco prima di iniziare il suo turno di lavoro come magazziniere presso la farmacia Sacro Cuore, in piazza Principe di Camporeale.

Le immagini della videosorveglianza, ora al vaglio degli inquirenti, raccontano la dinamica di un agguato pianificato. Si vede un uomo, descritto come un sessantenne dai capelli brizzolati e la corporatura esile, che attende nei pressi dell’esercizio commerciale. Quando Gaglio arriva a bordo del suo scooter, l’assassino non gli lascia neanche il tempo di posizionare il mezzo sul cavalletto. Gli si avvicina, estrae un’arma e spara al torace almeno quattro colpi a bruciapelo, lasciandolo a terra in una pozza di sangue.

La fuga del killer è stata altrettanto rapida. Dopo la sparatoria alla Noce, l’uomo si è allontanato a piedi verso viale Regina Margherita, dove sarebbe salito su uno scooter per poi dileguarsi imboccando corso Finocchiaro Aprile. La ricostruzione è confermata da numerosi testimoni oculari, alcuni dei quali avrebbero fornito agli investigatori anche il nome del presunto assassino.

Mentre la Squadra Mobile, coordinata dal dirigente Antonio Sfameni, ha avviato una caccia all’uomo senza sosta, si cerca di delineare il movente. L’ipotesi della rapina è stata immediatamente scartata. Le indagini si concentrano su questioni di natura personale, forse maturate nell’ambiente di lavoro. Voci raccolte lontano dai microfoni parlano di un violento alterco avvenuto nei giorni scorsi proprio all’interno della farmacia Camporeale. Sembra che la discussione, legata alla consegna di alcuni medicinali, abbia coinvolto Gaglio e un cliente, la cui descrizione corrisponderebbe a quella dell’omicida.

Stefano Gaglio era un uomo dalla vita tranquilla, incensurato e molto stimato. Originario del quartiere Noce, si era trasferito da tempo a Cruillas con la sua famiglia. Lavorava da 17 anni nella stessa farmacia, dove tutti lo descrivono come un gran lavoratore e una persona perbene. L’ipotesi di un collegamento con la criminalità organizzata appare, al momento, la meno probabile, rafforzando la pista di una tragica e spietata vendetta personale.