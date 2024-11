Scontro tra camion sull’A19: feriti due autisti, carreggiata invasa da frutta e verdura

Due camion si sono scontrati questa mattina sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Catania, tra gli svincoli di Villabate e Bagheria, precisamente al chilometro 3. L’impatto ha causato la dispersione del carico di ortofrutta trasportato da uno dei due mezzi pesanti, ricoprendo l’asfalto di frutta e verdura.

Feriti i due autotrasportatori

I due conducenti dei camion sono rimasti feriti nell’incidente. Il personale del 118 è prontamente intervenuto sul posto, prestando i primi soccorsi ai feriti. Un autotrasportatore di 53 anni è stato trasportato all’Ospedale Civico di Palermo, mentre l’altro, di 50 anni, è stato condotto all’Ospedale Buccheri La Ferla.

Intervento di Anas e Polizia Stradale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il personale dell’Anas e gli agenti della Polizia Stradale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari per accertare la dinamica dell’incidente e hanno gestito il traffico per smaltire le lunghe code che si sono formate in seguito all’incidente. Il personale dell’Anas ha lavorato per ripulire la carreggiata dai detriti e dalla frutta e verdura sparse sull’asfalto, ripristinando la viabilità nel più breve tempo possibile. Gran parte della carreggiata è stata già liberata, consentendo un graduale ritorno alla normalità del traffico.