CronacaMessina

Terribile incidente auto-moto: muore Riccardo Coglitore a 15 anni

di Redazione Web
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Non ce l’ha fatta Riccardo Coglitore, quindici anni, stroncato da un violento impatto tra il ciclomotore su cui viaggiava e un’automobile. La tragedia si è consumata questa sera a Messina lungo la strada che mette in comunicazione via degli Agrumi con via Guardia, in prossimità dello stadio San Filippo.

Il quindicenne era di casa in quella zona: la sua abitazione si trovava a pochi passi dal punto dove è avvenuto il sinistro. Frequentava l’istituto scolastico Verona Trento. L’impatto tra i due veicoli è stato di tale violenza da non lasciargli scampo: i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La dinamica esatta resta ancora da chiarire. Gli agenti della polizia municipale hanno raggiunto la scena e stanno eseguendo i rilievi tecnici necessari a stabilire le responsabilità e ricostruire la traiettoria dei due mezzi al momento dell’impatto.

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