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Dua Lipa paga i palermitani arrabbiati: 5.800 euro per calmare le proteste

di Gaetano Ferraro
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Dua Lipa paga i palermitani arrabbiati: 5.800 euro per calmare le proteste

Cinquemila sterline — circa 5.800 euro — versate ai residenti di Palermo per spegnere le proteste. Quello che doveva essere il matrimonio-evento dell’anno si è trasformato in un caso politico e sociale, con Dua Lipa costretta a fare i conti con l’indignazione di chi ha subito la chiusura del centro storico per i festeggiamenti nuziali con il modello Callum Turner.

Stando a un’esclusiva del Daily Mail, la somma sarebbe stata destinata in particolare agli inquilini degli appartamenti affacciati sulle aree requisite e convertite in parcheggi temporanei per gli ospiti vip, blindate da misure di sicurezza eccezionali. Un tentativo di mediazione economica arrivato dopo ore di forte tensione in strada.

Insulti incisi sul marmo: la “favola romantica” va in frantumi

La situazione è degenerata ben oltre le lamentele verbali. Una fonte del The Sun e diversi testimoni hanno documentato la comparsa di scritte e graffiti di protesta in più punti della città. Il caso più grave: un insulto è stato inciso direttamente su una colonna di marmo nella piazza che aveva ospitato il cocktail di benvenuto agli invitati.

Fonti vicine all’organizzazione ammettono che questa ondata di sdegno sta compromettendo l’atmosfera da “favola romantica” cercata dalla cantante. Dua Lipa, stando alle testimonianze, sarebbe rimasta sbalordita per quanto accaduto.

Il matrimonio rischia ora di essere ricordato soprattutto per le polemiche che ha innescato — con ricadute che potrebbero proiettarsi ben oltre i confini della Sicilia.

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Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

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