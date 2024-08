Forte maltempo in Sicilia: temporali e grandinate a Palermo, Enna e Messina

Un forte temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi su Palermo, dopo che ieri il Comune aveva diramato un’allerta meteo della Protezione Civile regionale per rischio idrogeologico e idraulico. Piogge intense e fulmini hanno colpito anche la città di Enna e diversi comuni della sua provincia.

Particolarmente critica la situazione nella zona sud dell’Ennese, tra Barrafranca e Pietraperzia, dove una fortissima grandinata ha praticamente distrutto il raccolto delle olive, come riferiscono alcuni agricoltori locali. “Gli alberi sono stati sferzati dalla grandine e dal vento, il raccolto già compromesso dalla siccità è stato ora azzerato”, dichiarano.

Anche nelle province di Trapani e Messina si sono registrati intensi acquazzoni e grandinate, con chicchi di grandine “grossi come olive” segnalati a Montalbano Elicona.

La Protezione Civile aveva diramato per oggi un’allerta gialla in tutta la Sicilia per possibili nubifragi e fenomeni temporaleschi violenti. Le condizioni meteo rimarranno perturbate almeno fino alla giornata di domani in tutta l’isola.