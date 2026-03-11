Cronaca

Droga in auto, arrestato un medico dell’ospedale di Enna: sospeso dal lavoro

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un medico in servizio al centro trasfusionale dell’ospedale Umberto I di Enna è stato arrestato dalla polizia e posto ai domiciliari dopo che, durante un controllo, gli agenti hanno trovato della droga nella sua auto. Il professionista ricopre anche il ruolo di direttore sanitario di un’associazione che si occupa di donazione del sangue.

La direzione ospedaliera ha reagito con immediata sospensione dal servizio. Gli agenti hanno esteso le verifiche al reparto dove il medico prestava servizio, effettuando una perquisizione che non avrebbe dato esito positivo.

Si attende ora la fissazione dell’interrogatorio di garanzia.

News suggerite per te:

  1. Palermo, ignora l’alt e scappa: tamponamento a catena, arrestato 43enne pregiudicato, il giorno dopo arrestato il figlio per droga
  2. Quattordicenne palermitano arrestato con la droga nei genitali
  3. Droga nascosta nelle scarpe del figlio: arrestato spacciatore a Brancaccio
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Femminicidio a Messina, il fratello: «Daniela aveva denunciato, era un omicidio annunciato»
Cronaca
Palermo, scontro scooter-auto in via Uditore: 17enne in codice rosso
Cronaca
MSC Crociere cerca personale: 700 siciliani si candidano in due giorni
Economia&Lavoro
Mondello, la Italo Belga rivuole la spiaggia e porta la Regione al Tar
Cronaca
Giornata Mondiale del Rene: screening gratuito al Molo Trapezoidale di Palermo
Salute e Sanità