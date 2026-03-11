Droga in auto, arrestato un medico dell’ospedale di Enna: sospeso dal lavoro

Un medico in servizio al centro trasfusionale dell’ospedale Umberto I di Enna è stato arrestato dalla polizia e posto ai domiciliari dopo che, durante un controllo, gli agenti hanno trovato della droga nella sua auto. Il professionista ricopre anche il ruolo di direttore sanitario di un’associazione che si occupa di donazione del sangue.

La direzione ospedaliera ha reagito con immediata sospensione dal servizio. Gli agenti hanno esteso le verifiche al reparto dove il medico prestava servizio, effettuando una perquisizione che non avrebbe dato esito positivo.

Si attende ora la fissazione dell’interrogatorio di garanzia.