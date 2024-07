Dramma sul lavoro durante lavori stradali, due operai comunali travolti

Due operai del Comune di Cianciana sono stati travolti da un’auto mentre erano impegnati in lavori di riparazione della rete idrica lungo la strada provinciale 32, in contrada Quarto di Rocche.

Uno è grave, l’altro ferito

Ad avere la peggio un 59enne di Alessandria della Rocca che ha riportato gravi ferite e fratture al torace ed è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. L’altro operaio, un 66enne di Cianciana, è stato portato all’ospedale di Ribera per un trauma alla mano sinistra e i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni.

Un ambulante alla guida dell’auto

A travolgere i due operai è stata un’Opel Astra guidata da un ambulante marocchino di 64 anni residente a Lucca Sicula. L’uomo si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cianciana che hanno gestito la viabilità agevolando i soccorsi e hanno posto sotto sequestro l’auto per ricostruire la dinamica dell’incidente, ancora da chiarire.