Tragedia in Sicilia, bimba di 4 anni cade dal balcone

Tragedia nel Trapanese, una bambina di 4 anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo in via Castelvetrano a Mazara del Vallo. La piccola è caduta sulla strada dopo un volo dal balcone dell’abitazione in cui vive con la famiglia. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Soccorsa da un’ambulanza del 118, la bimba è stata trasportata all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo. Giunta nel pronto soccorso, è stata operata d’urgenza per le ferite riportate e le lesioni agli organi interni. Al momento si trova in terapia intensiva, in condizioni disperate.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. La piccola è precipitata dal balcone del secondo piano del palazzo per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

Caduta dal balcone di casa nel pomeriggio di oggi, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata operata per gravi lesioni agli organi interni. Le sue condizioni sono critiche: la piccola lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo.