Bimbo di 10 anni cade dal primo piano: grave al Di Cristina

Agrigento
di Redazione Web

Un bambino di 10 anni è caduto dal primo piano di una palazzina nel quartiere Villaseta di Agrigento, poco prima di mezzogiorno. Le sue condizioni sono gravi.

Il piccolo è stato soccorso dall’elisoccorso del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Successivamente è stato trasferito all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo, dove è ricoverato. I medici hanno rilevato diversi traumi.

I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire cosa sia successo prima che il bambino cadesse nel vuoto.

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