Cronaca

Aeroporto di Palermo, apre la nursery-family lounge dedicata alle famiglie con bambini

di Redazione Web
lettura in 3 minuti

All’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino apre la nuova sala riservata alle famiglie con bambini.
Lo spazio è stato attrezzato per offrire un ambiente accogliente e riservato. L’accesso è gratuito, nell’area è compresa una nursery e le family toilets. Nei due bagni sono presenti i fasciatoi per il cambio e la cura dei bimbi piccoli, così come nei bagni dell’aeroporto.

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Un bagno è dedicato ai viaggiatori con disabilità, per garantire agevolmente l’accessibilità. Inoltre, l’antibagno è stato trasformato in una mini lounge, arredata con un piccolo divano e un tavolino per rendere più comodo l’allattamento e l’attesa.

La sala, si trova nei pressi del gate A11 ed è sempre aperta. Nella porta d’ingresso è stata apposta la specifica segnaletica identificativa.

La nursey- family lounge è soltanto l’ultima novità in fatto di servizi ai passeggeri. Nell’ultimo anno sono state installati 25 nuovi punti di ricarica per telefoni, pc e tablet; due work area attrezzate di prese, luci e impianti senza fili per la ricarica veloce dei telefoni; il wi-fi gratuito in tutta l’aerostazione; sette nuove fontanelle d’acqua refrigerata gratuita e distributori d’acqua gratuiti per refill in zona partenze; nuove sedute; nuovi parcheggi e un’area pet tra le più grandi in Italia.

“Il nostro obiettivo è fare dell’aeroporto di Palermo non solo una moderna infrastruttura di trasporto, ma un luogo capace di accogliere le persone con attenzione, qualità e sensibilità verso le diverse esigenze dei viaggiatori – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo – La nuova family lounge rappresenta un ulteriore passo in questa direzione e conferma la volontà di Gesap di investire costantemente nel miglioramento dell’esperienza aeroportuale. Abbiamo realizzato uno spazio dedicato alle famiglie con bambini, pensato per offrire comfort, privacy e funzionalità durante tutte le fasi del viaggio – continua Battisti – Si tratta di un servizio gratuito, sempre disponibile e facilmente accessibile, che si aggiunge agli altri interventi realizzati negli ultimi mesi per rendere l’aeroporto sempre più accogliente, inclusivo e orientato al benessere dei passeggeri. La qualità di un aeroporto oggi si misura non soltanto attraverso l’efficienza operativa – conclude l’ad di Gesap – ma anche dalla capacità di offrire servizi che migliorano concretamente l’esperienza di viaggio. Vogliamo che chi arriva o parte da Palermo percepisca immediatamente attenzione, ospitalità e qualità, elementi che rappresentano al meglio l’immagine della Sicilia e del nostro territorio”.

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