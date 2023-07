Giovane travolto a morte in autostrada, camminava sulla corsia di sorpasso: identificata la vittima

PALERMO – Un vero e proprio dramma si è consumato la scorsa notte sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Un giovane di 31 anni, S.P. residente a Carini (Pa), è stato travolto e ucciso da un’automobile mentre camminava a piedi sulla corsia di sorpasso del tratto autostradale del raccordo per il Falcone Borsellino.

L’allarme è stato lanciato dall’automobilista che ha investito il ragazzo, il quale ha dichiarato di non aver potuto fare nulla per evitare l’impatto, apparso all’improvviso nel buio. Il violento scontro ha sbalzato la vittima a diversi metri di distanza. Quando vigili del fuoco e soccorritori sono giunti sul posto, per il 31enne non c’era ormai più nulla da fare. Il corpo senza vita è stato trasportato all’obitorio di Palermo in attesa dell’autopsia disposta dalla Procura.

I genitori del giovane, non vedendolo rientrare, avevano presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri. Quando la notizia dell’incidente mortale ha iniziato a circolare, si sono precipitati sul luogo ma hanno solo potuto constatare il dramma.

Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le dinamiche dell’incidente e capire come mai il 31enne si trovasse deambulante in autostrada, sulla corsia più pericolosa.

Si sospetta che il giovane possa avere attraversato il varco di accesso a piedi, per poi perdersi nel buio dell’autostrada dove ha trovato la morte. Una ricostruzione tutta da verificare.