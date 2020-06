Ancora dispersa la ragazza nel mare di Balestrate, continua il giallo

Anche oggi sono continuate le ricerche della ragazza dispersa nel mare di Balestrate. Dopo che ieri era stato dato l’allarme da parte di un ragazzo salvato dai bagnini, sono scattate per operazioni di ricerca.

Il giovane asseriva che insieme a lui c’era anche una sua amica trascinata via dalla forte corrente. Un vero e proprio giallo però visto che lo stesso giovane ha fatto perdere le tracce di sé subito dopo. Un fatto che lascia spazio a tantissimi dubbi su come sono andate davvero le cose.

Tra l’altro non è stata presentata alcune denuncia di scomparsa nelle ore successive. Un fatto che alimenta altri dubbi.

Secondo il racconto del giovane, dopo essersi tuffati nonostante il mare agitato, sarebbero stati trascinati al largo. Dopo il salvataggio però si è allontanato, non fornendo ulteriori indicazioni.

La Capitaneria di porto e la polizia hanno così cercato di ricostruire quanto è successo e hanno anche raccolto la testimonianza di un bagnino. L’uomo avrebbe notato una ragazza entrare in acqua ma la giovane non sarebbe più tornata a riva. C’è da dire anche che nessun oggetto abbandonato riconducibile alla donna è stato trovato in spiaggia.

La zona è stata battuta palmo a palmo da un elicottero mentre le motovedette della Capitaneria di porto hanno passato al setaccio lo specchio di mare. Della ragazza nemmeno l’ombra. Le ricerche continueranno anche nelle prossime ore.

La ragazza che risulterebbe dispersa potrebbe essere la seconda vittima in una domenica già segnata da una tragedia. Ma appunto questo resta un giallo al momento.