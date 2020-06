Ragazza dispersa nel mare di Balestrate, è giallo (VIDEO)

Una ragazza dispersa nel mare di Balestrate, in provincia di Palermo.

Sono in corso da ore le ricerche di una ragazza che sarebbe dispersa in mare dalle prime ore del pomeriggio di oggi a Balestrate.

L’allarme è scattato dopo il salvataggio di un giovane che appena entrato in contatto con i soccorritori ha avvertito che con lui c’era anche una sua amica scomparsa tra i flutti.

Subito è è scattata la macchina dei soccorsi. Avviate le operazioni di ricerca però la ragazza non è stata trovata tra le onde.

La zona è stata anche perlustrata dall’alto con un elicottero e battuta dalle motovedette e da mezzi in acqua. Della ragazza, però, nessuna notizia. Intanto però si sono perse le tracce anche del ragazzo che ra stato soccorso in mare. Il ragazzo si sarebbe dileguato dopo essere stato soccorso.

Come si legge sulla pagina Belestratesi, secondo chi sta indagando ci sarebbero alcune testimonianze che confermano la presenza in mare di una persona con i capelli lunghi, forse una donna. Tra queste anche le dichiarazioni di un bagnino.

L’uomo che è stato salvato però non è più reperibile e non si hanno le sue generalità, così come si cerca di capire se ci fosse o no la donna di cui non si conosce l’identità. Durante le ricerche era stata avvistata una sagoma ma era solo un pezzo di legno.

I carabinieri stanno sentendo alcuni testimoni per capire come si sono svolti i fatti. Le ricerche continuano in mare con i mezzi della guardia costiera e dei vigili del fuoco. In spiaggia anche carabinieri, protezione civile e vigili urbani.